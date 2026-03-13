ECONOMIE
Bolsonaro opnieuw opgenomen in ziekenhuis

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 12:44
SÃO PAULO (ANP) - Oud-president van Brazilië Jair Bolsonaro is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Dat meldt zijn zoon Flávio Bolsonaro op X. De oud-leider werd van zijn cel overgebracht naar een medische instelling voor opname, naar verluidt omdat hij rillingen had en veel moest overgeven.
Bolsonaro zit een straf van 27 jaar uit voor het beramen van een coup, nadat hij in 2022 de landelijke verkiezingen had verloren van Luiz Inácio Lula da Silva, de huidige president van Brazilië.
De voormalige leider ging al meermaals naar het ziekenhuis, recentelijk nog vanwege een val waarbij hij zijn hoofd had gestoten. Eerder werd Bolsonaro opgenomen vanwege meerdere operaties, onder meer tegen aanhoudende hik.
