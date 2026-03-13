Google Maps krijgt grootste makeover in jaren: kaart wordt slimme reisassistent

Google Maps staat aan de vooravond van een ingrijpende verandering. De navigatie-app, die wereldwijd door meer dan twee miljard mensen wordt gebruikt, krijgt een nieuwe interface, uitgebreidere 3D-navigatie en een ingebouwde AI-assistent die met gebruikers kan “praten”. Volgens Google is het de grootste vernieuwing van Maps in meer dan tien jaar.

De opvallendste toevoeging is “Ask Maps”, een functie die draait op Google’s AI-model Gemini. In plaats van simpelweg een locatie te zoeken, kunnen gebruikers straks complexe vragen stellen. Denk aan: “Waar kan ik een rustig café vinden met stopcontacten?” of “Plan een roadtrip met mooie tussenstops.” De AI combineert informatie uit reviews, foto’s en kaarten om persoonlijke aanbevelingen te doen.

Daarmee verandert Google Maps van een klassieke navigatie-app in een soort digitale reisassistent. Gebruikers kunnen via een gesprek met de app bepalen waar ze naartoe gaan, wat er in de buurt te doen is en welke route het beste past bij hun voorkeuren.

Realistische 3D-weergave

Ook de navigatie zelf krijgt een flinke upgrade. Met de nieuwe functie Immersive Navigation toont Maps een realistische 3D-weergave van de omgeving. Gebouwen, bruggen en herkenningspunten verschijnen duidelijk in beeld, waardoor bestuurders makkelijker kunnen zien waar ze moeten afslaan of invoegen. Zelfs rijstroken, zebrapaden en verkeerslichten worden explicieter weergegeven.

Die visuele verbeteringen moeten navigeren intuïtiever maken, vooral in drukke steden of op complexe snelwegen. Daarnaast legt de app voortaan beter uit waarom bepaalde routes worden aanbevolen en kan hij ook suggesties geven voor parkeren of het laatste stuk lopen naar de bestemming.

De vernieuwing is onderdeel van Google’s bredere strategie om kunstmatige intelligentie in al zijn diensten te integreren. De nieuwe functies worden eerst uitgerold op smartphones in de Verenigde Staten en India, waarna andere landen volgen.

Als de plannen slagen, verandert Google Maps fundamenteel: van een digitale kaart die je vertelt waar je moet zijn, naar een slimme gids die ook helpt bepalen waar je eigenlijk naartoe wilt.