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Britse toezichthouder bezorgd over fusie voedingstak Unilever

Economie
door anp
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LONDEN (ANP) - De Britse marktwaakhond maakt zich zorgen over de voorgenomen fusie van de voedingsmiddelentak van Unilever met de Amerikaanse branchegenoot McCormick. De Competition and Markets Authority (CMA) is vooral bang dat er te weinig concurrentie overblijft op de markt voor sauzen- en kruidenmixen. Daar heeft Unilever met Knorr een bekend merk, terwijl McCormick ook veel mixen verkoopt.
Te weinig concurrentie kan ongunstig uitpakken voor consumenten, omdat het fusiebedrijf bijvoorbeeld hogere prijzen kan afdwingen. Vergelijkbare kruidenmixen van merken als Maggi of huismerken houden die gevreesde machtsconcentratie maar deels tegen, denkt de CMA.
De marktautoriteit geeft de twee bedrijven een week de tijd om voorstellen te doen die deze zorgen kunnen wegnemen. Als ze geen voorstellen doen of deze concessies de concurrentiezorgen niet wegnemen, opent de CMA een diepgaand onderzoek naar de fusie.
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