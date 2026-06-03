ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Britse toezichthouder wil dat Google AI-samenvattingen aanpast

Economie
door anp
woensdag, 03 juni 2026 om 10:14
anp030626084 1
LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Google moet van de Britse mededingingsautoriteit aanpassingen doorvoeren rond de AI-samenvattingen in zijn zoekresultaten. Dat moet leiden tot eerlijkere deals voor uitgevers en consumenten en de zoekdiensten van Google in het Verenigd Koninkrijk verbeteren, meldt de Competition and Markets Authority (CMA) woensdag.
Het bedrijf moet uitgevers, zoals nieuwsorganisaties, de kans geven om te voorkomen dat hun inhoud wordt gebruikt voor AI-functies in zoekopdrachten. Dat geeft uitgevers volgens de Britse toezichthouder een sterkere onderhandelingspositie voor overeenkomsten met Google. De waakhond spreekt van een wereldprimeur.
Ook moet het bedrijf ervoor zorgen dat AI-gegenereerde zoekresultaten goed aan uitgevers worden toegeschreven met duidelijke links. Google krijgt negen maanden de tijd om de wijzigingen door te voeren.
De maatregel komt op een moment dat Google steeds meer concurrentie ondervindt van chatbots als ChatGPT.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (6)

Stille koopkrachtkampioenen: deze Nederlanders winnen wél van de inflatie

171618335_m

Vrouwen lopen veel meer risico op dementie: dit zijn de verrassende oorzaken

gandr-collage (1)

De verloren (in ieder geval niet gewonnen) oorlog kan Poetin de kop kosten.

299234422_m

Waarom veel 65-plussers op papier rijker zijn, maar het niet zo voelen

244594218_m

VN waarschuwt: er komt een zware El Niño aan met veel extreem weer

anp020626084 1

Russische geheime dienst ontdekt spyware op telefoons topfiguren

Loading