EU-Hof: Facebook Marketplace is geen digitale poortwachter

LUXEMBURG (ANP) - Het Hof van de Europese Unie verwerpt de aanmerking van Brussel voor Facebook Marketplace als zogeheten poortwachter. Een digitaal platform moet zich aan strengere EU-regels houden als het is aangemerkt als poortwachter. Het platform moet dan verwijzen naar alternatieven van concurrenten. Dit moet voorkomen dat het platform te dominant wordt.

In 2023 werden meerdere platforms van Meta aangewezen als poortwachter, waaronder het socialmediaplatform Facebook, de berichtendienst Messenger en het verkoopplatform Marketplace. Voor die laatste twee platforms stapte Meta naar het hof. De platforms waren uitbreidingen van Facebook en behoefden geen aparte poortwachterstatus, aldus Meta.

Volgens het hof kon de Europese Commissie niet goed onderbouwen waarom voor Marketplace de strengere regels moeten gelden. Dat blijft wel het geval voor de berichtendienst, aldus het hof. Het oordeelt dat de positie van Messenger dominant genoeg is dat het kan worden aangemerkt als poortwachter.