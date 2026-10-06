Gewonden bij aanvallen op twee Saudische luchthavens

NAJRAN/JAZAN (ANP/AFP) - Drie mensen zijn lichtgewond geraakt bij aanvallen op twee vliegvelden in Saudi-Arabië. Dat meldt de Saudische luchtvaartautoriteit. Het gaat om de internationale vliegvelden voor burgerluchtvaart bij de Saudische steden Jizan en Najran, nabij de grens met Jemen.

Naast de drie gewonden is er enige materiële schade. De Houthi's zeiden maandag nog de internationale luchthaven van de Saudische hoofdstad Riyad en andere locaties in het zuiden te hebben aangevallen.

Dit jaar laaide het geweld tussen de door Iran gesteunde Houthi's en de door Saudi-Arabië gesteunde Jemenitische regering weer op. De Houthi's wisten veel grondgebied in Jemen in handen te krijgen. Ook aanvallen tussen de Jemenitische Houthi's en Saudi-Arabië namen recent toe.