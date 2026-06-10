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Britten besteden honderden miljoenen minder door afslankmedicatie

Economie
door anp
woensdag, 10 juni 2026 om 13:56
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LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Het gebruik van afslankmedicatie leidt tot minder uitgaven in de Britse supermarkt. In het Verenigd Koninkrijk wordt zo'n 780 miljoen pond (900 miljoen euro) minder besteed aan boodschappen, blijkt uit onderzoek.
Huishoudens waarbinnen minstens één iemand gebruikmaakt van bijvoorbeeld afslankpillen kochten bijna 300 miljoen minder voedingsproducten in het eerste jaar nadat begonnen wordt met medicatie. Gebruikers van medicatie om gewicht te verliezen hebben minder trek en besteden daardoor minder geld aan tussendoortjes, meldt marktonderzoeker Worldpanel op basis van het onderzoek.
Afslankmedicatie wint aan populariteit in het Verenigd Koninkrijk. In ruim 6 procent van de Britse huishoudens gebruikt minstens één iemand medicatie zoals Ozempic. Dat was een jaar geleden nog ruim 4 procent en in 2024 slechts 2,3 procent. De marktonderzoeker ziet dat afslankmedicatie "in slechts een paar jaar tijd een mainstream fenomeen is geworden".
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