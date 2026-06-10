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Jetten: samen met Duitsland voorop voor sterker Europa

Samenleving
door anp
woensdag, 10 juni 2026 om 13:47
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VOORSCHOTEN (ANP) - Nederland zal de komende jaren hard werken om samen met Duitsland voorop te gaan naar een sterker en besluitvaardiger Europa. Dat zei premier Rob Jetten tijdens de regeringslunch die deel uitmaakt van het driedaagse staatsbezoek van de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier op Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten.
Hij sprak over de steeds veranderende geopolitieke situatie, waar Nederland en Duitsland elkaar kunnen vinden op het gebied van onder meer economie en veiligheid. Beide landen moeten "volop investeren in de economie op het gebied van technologie, energie en defensiematerieel", aldus Jetten.
De bondspresident sprak op zijn beurt over de thema's waar beide regeringen momenteel hard aan moeten trekken. "Energie is duur, sociale zekerheid staat onder druk en er zijn te weinig huizen en het migratievraagstuk splijt de maatschappij." Daar komen de geopolitieke vraagstukken nog bij. "We weten beide dat we die problemen niet op gaan lossen met grootspraak of andere vormen van populisme", zegt Steinmeier.
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