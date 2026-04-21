Jongen (16) betrapt zonder treinkaartje in Den Bosch: had nog 8 jaar cel in Italië voor poging tot doodslag

Een controle op een ongeldig treinkaartje in Den Bosch blijkt onverwacht raak te zijn geweest: de 16-jarige jongen zonder geldig vervoersbewijs stond internationaal gesignaleerd en had in Italië nog acht jaar cel tegoed voor een reeks zware misdrijven. Dat schrijft het Brabants Dagblad

De jongen, afkomstig uit Italië, werd zondag in de trein bij Den Bosch betrapt met een ongeldig kaartje. Toen hij ook geen identiteitsbewijs kon tonen, namen de conducteurs geen risico en werd hij aangehouden op basis van de identificatieplicht. Op het politiebureau kwam de ware identiteit naar boven en daarmee een opmerkelijke voorgeschiedenis.

Uit navraag bleek dat de tiener enkele maanden eerder was ontsnapt uit een gevangenis in Turijn, waar hij een straf van acht jaar uitzat. Hij was veroordeeld voor poging tot doodslag, mishandeling en meerdere autodiefstallen, maar had daarvan pas tachtig dagen uitgezeten. De Italiaanse autoriteiten hadden hem als voortvluchtig geregistreerd.

De aanhouding in Den Bosch maakt duidelijk hoe een ogenschijnlijk kleine overtreding kan uitlopen op een grote vangst. De jongen zal worden overgedragen aan Italië, waar hij de rest van zijn straf moet uitzitten.