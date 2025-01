De gevaren van invaren: NSC-minister waarschuwt voor gevolgen van pensioenreferendum-plan eigen partij

NSC-minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken) waarschuwt dat het voorstel van zijn eigen partij om deelnemers van pensioenfondsen alsnog inspraak te geven over de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, "behoorlijke gevolgen gaat hebben voor het transitieproces". Hij wil die gevolgen "echt goed in beeld brengen", zei hij vrijdag voor aanvang van de ministerraad. Een definitief oordeel over het voorstel gaf hij nog niet.

De wet die de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel mogelijk maakt, is al ruim anderhalf jaar van kracht. Van Hijum wijst erop dat pensioenfondsen, vakbonden en werkgevers daar al volop mee bezig zijn, en erop rekenen "dat zij met die wet verder kunnen". Het voorstel van NSC opent volgens hem een nieuwe discussie over een "vrij fundamenteel aspect" van het stelsel. "Daar moet je goede en zwaarwegende argumenten voor hebben."

Invaren

NSC wil dat de deelnemers van pensioenfondsen zich in een referendum mogen uitspreken over de vraag of bestaande aanspraken mogen worden overgezet naar de nieuwe pensioenregeling. Dat wordt ook wel 'invaren' genoemd. De partij wil dat voorstel laten meeliften met een wetsvoorstel dat nodig is om pensioenfondsen meer tijd te geven om over te stappen. De behandeling daarvan staat voor komende week op de agenda van de Tweede Kamer.

Het voorstel kwam NSC op zware kritiek te staan vanuit de pensioenwereld en de vakbeweging. De partij wil tijdens het spel de regels aanpassen en brengt daarmee volgens critici een ordentelijke overgang naar een nieuw pensioenstelsel, waar door alle betrokkenen jarenlang aan gewerkt is, in gevaar.

'Zeer onverstandig'

In de Tweede Kamer zijn de meningen verdeeld. Coalitiepartner VVD noemde het voorstel van NSC "zeer onverstandig". Ook D66 en GroenLinks-PvdA zijn kritisch. In een speciaal ingelaste vergadering verzocht de Kamer Van Hijum donderdag de Raad van State om advies te vragen. De minister zegt dat toe, en wil daarnaast in gesprek met de pensioenfondsen en sociale partners.

De partijen die tegen het nieuwe pensioenstelsel waren, hebben sinds de vorige verkiezingen samen een meerderheid in de Tweede Kamer. Anders ligt dat in de Eerste Kamer, waar de voorstanders van de transitie het voorstel zouden kunnen blokkeren. Dan moeten zij wel het hele wetsvoorstel wegstemmen. De senaat mag zich niet uitspreken over wijzigingen die de Tweede Kamer heeft aangebracht.