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Broadcom onderuit na resultaten, Dow-Jonesindex vestigt record

Economie
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 22:27
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NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met winsten gesloten, waarbij de Dow-Jonesindex een recordniveau bereikte. Beleggers reageerden aanvankelijk teleurgesteld op het kwartaalbericht van de grote chipfabrikant Broadcom, maar de aandelenkoersen van andere chipbedrijven herstelden gedurende de sessie enigszins.
De Dow-Jonesindex won 1,7 procent tot 51.561,93 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 7584,31 punten, terwijl techgraadmeter Nasdaq 0,1 procent verloor tot 26.830,96 punten.
Broadcom eindigde 12,5 procent lager. Het bedrijf, dat steeds belangrijker wordt als leverancier van AI-chips, gaf een omzetprognose voor het lopende kwartaal die lager was dan analisten hadden verwacht. Wel boekte het bedrijf in het afgelopen kwartaal een hogere omzet en winst.
Blackstone
Het sentiment op de beurzen werd geholpen door voorzichtige hoop op vooruitgang in vredesbesprekingen tussen Iran en de Verenigde Staten. Eerder deze week laaide het geweld tussen de twee landen weer op in het Midden-Oosten. De olieprijzen daalden weer wat. Een vat Brentolie werd 2,7 procent goedkoper op 95,22 dollar en Amerikaanse olie zakte 3,1 procent in prijs tot 93,07 dollar per vat.
Investeerder Blackstone eindigde ruim 7,5 procent hoger, ondanks het nieuws dat zijn grote fonds voor private credit een rem zette op uitbetalingen aan beleggers. Deelnemers aan het fonds eisten tot 10 procent van de aandelen op van het fonds van 79 miljard dollar, maar Blackstone beperkte de opnames tot 5 procent. Tegelijkertijd kende een mobiel advertentiebedrijf waarin Blackstone heeft geïnvesteerd, Liftoff Mobile, een succesvol beursdebuut.
PVH verloor 20 procent aan beurswaarde. Het bedrijf achter modemerken als Calvin Klein en Tommy Hilfiger kampt met zwakkere verkopen in Europa en het Midden-Oosten door de Iranoorlog. Daarom verlaagde PVH de omzetverwachting voor het hele jaar. Cyberbeveiliger CrowdStrike verloor bijna 4 procent na een tegenvallend kwartaalbericht.
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