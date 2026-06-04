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Britse burgemeester Burnham wil het opnemen tegen Starmer

Samenleving
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 22:31
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LONDEN (ANP/RTR) - De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, zegt het te willen opnemen tegen de Britse premier Keir Starmer (Labour) als hij de lokale verkiezingen wint. Dat deed de bewindsman tijdens een BBC-debat met andere kandidaten die willen meedingen naar die parlementszetel. In het Verenigd Koninkrijk kunnen alleen parlementariërs meedingen in een zogeheten leiderschapsverkiezing. Regionale winst in Makerfield kan hem die plek in het parlement opleveren.
Burnham kondigde eerder al aan zich te kandideren voor de verkiezingen, maar zei nog niet toe Starmer ook te zullen uitdagen. "Als ik jullie achter me kan krijgen, dan zal ik proberen jullie op het hoogste niveau te vertegenwoordigen", aldus Burnham.
De opgestapte Labour-minister van Volksgezondheid Wes Streeting zei het eerder al tegen Starmer te willen opnemen. Daarover zei Burnham dat hij wil deelnemen aan een dergelijke leiderschapsstrijd, als dat is wat Streeting probeert te doen.
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