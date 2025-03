Burgemeester Marcouch bezoekt gebied in centrum Arnhem na brand

ARNHEM (ANP) - Burgemeester Ahmed Marcouch bezoekt in de binnenstad van Arnhem het gebied dat donderdag werd getroffen door een felle uitslaande brand. Op de plek waar de brand begon in de koopjeswinkel SoLow wordt hij bijgepraat over de brand, de evacuatie van de bewoners en de blus- en sloopwerkzaamheden.

Marcouch was op vakantie in Marokko toen de brand uitbrak. Hij brak zijn vakantie daarom af.

Marcouch was ontzet over de omvang van het gebied dat geraakt is door de brand. Over de schade die is aangericht, zei hij: "Het is onvoorstelbaar. Niet te beschrijven." Hij is wel blij dat er tot nu toe geen doden of gewonden te betreuren zijn, al is daarover pas zekerheid als politie en brandweer alle gebouwen doorzocht hebben.

"Dit was het hart van de prachtige stad Arnhem", aldus de burgemeester. "Ik hoop dat forensisch onderzoek zo snel mogelijk aantoont wat er feitelijk aan de hand is geweest. Brandstichting is nog niet uitgesloten. Het grijpt mij aan."

Marcouch heeft vrijdagmiddag met de bewoners gepraat. Volgens hem zijn er veel zorgen, angst en emoties. "Ik wil voor hen en ook voor de getroffen ondernemers een burgervader zijn. Luisteren en helpen met praktische zaken." Marcouch verwacht dat het weken tot maanden kan duren voordat er plannen op tafel liggen voor wederopbouw van het gebied. Mensen die hun huis kwijt zijn hebben bijna allemaal onderdak bij bekenden gevonden. De gemeente heeft voor enkele mensen een slaapplek geregeld, zegt een woordvoerder.