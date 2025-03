Bronnen: chat- en videoplatform Discord werkt aan beursgang

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - Chat- en videoplatform Discord werkt aan een beursgang, melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Die zou volgens de bronnen al dit jaar kunnen plaatsvinden. Het platform, vooral populair onder gamers, zou daarvoor samenwerken met zakenbanken Goldman Sachs en JPMorgan Chase.

Discord werd in 2015 opgericht en is gevestigd in San Francisco. De populariteit van het platform schoot tijdens de coronacrisis omhoog. Discord verdient onder meer geld door Nitro, een abonnement waarmee gebruikers toegang krijgen tot aanpasbare emoji's en grotere uploadlimieten. Deze abonnementen doen het "opmerkelijk goed", zei technologisch topman Stanislav Vishnevskiy deze maand in een interview. Daarnaast betalen gamebedrijven Discord om hun games te adverteren.

Bloomberg meldde drie jaar geleden dat softwareconcern Microsoft interesse had in een overname. Ingewijden vertelden destijds dat Discord een bod van 12 miljard dollar had afgewezen.