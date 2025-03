Tentoonstelling DNB moet relevantie centrale bank laten zien

AMSTERDAM (ANP) - De Nieuwe Schatkamer, de tentoonstelling van De Nederlandsche Bank (DNB) die woensdag officieel is geopend, moet Nederlanders meer leren over waarom de centrale bank relevant voor ze is. Dat is zeker belangrijk in deze tijd met geopolitieke dreigingen, zegt programmadirecteur Maaike van Leuken. Bezoekers kunnen onder meer leren over geld, goud en de economie door het spelen van spellen.

De tentoonstelling bevindt zich in en rond de voormalige kluis van DNB in het hoofdkantoor in Amsterdam. Daar bewaarde de centrale bank tot 2020 goud en geld, maar dat ligt inmiddels in Zeist. "Doordat het goud en geld weg is, zijn we nu in staat om ons gezicht te laten zien en mensen wijzer te maken", stelt Van Leuken. Ze schat dat jaarlijks zo'n 50.000 tot 70.000 mensen de tentoonstelling zullen bezoeken, onder wie scholieren.

Informatie delen, zorgt er volgens haar ook voor dat mensen meer vertrouwen krijgen en houden in de centrale bank. "We denken dat vertrouwen iets is waar je altijd heel actief aan moet blijven werken", aldus Van Leuken. De geopolitieke dreiging leidt volgens haar namelijk tot onrust bij mensen. "Wat betekent dat nu? Wat als er oorlog komt? Wat nou als we niet meer bij ons geld kunnen? Dan helpt het enorm als je mensen uitlegt wie je bent, wat je taken zijn en waarom dat relevant is."

Hoofdkantoor

Volgens haar weten veel mensen maar weinig van dit soort onderwerpen af. "Terwijl het eigenlijk ook elke dag gewoon onze boodschappenkar raakt, hoeveel geld we kunnen uitgeven en of we op een goede manier oud kunnen worden."

Naast de de tentoonstelling werd woensdagavond ook het gerenoveerde hoofdkantoor van DNB aan het Frederiksplein officieel geopend door koning Willem-Alexander. Het kantoor, dat in de jaren vijftig werd neergezet, was na een halve eeuw sterk verouderd. Volgens DNB is met de renovatie, die bijna vijf jaar duurde, het gebouw "klaar voor de toekomst".