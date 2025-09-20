Bronnen: EU overweegt handelsmaatregelen import Russische olie

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Unie overweegt handelsmaatregelen op te leggen om de overgebleven import van Russische olie aan te pakken. Die zouden vooral leveringen via de Droezjba-pijpleiding treffen, melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Via die pijpleiding krijgen Hongarije en Slowakije olie uit Rusland.

De voorstellen staan los van het nieuwe voorgestelde sanctiepakket tegen Rusland dat de Europese Commissie vrijdag presenteerde. De Commissie wil de import van Russisch vloeibaar gemaakt aardgas (lng) een jaar eerder stoppen. Lidstaten moeten er nog mee instemmen. Daarvoor is de steun van alle lidstaten nodig, maar Hongarije en Slowakije liggen dwars omdat ze nog grotendeels afhankelijk zijn van Russische energie.

De bronnen wilden geen details geven over de tijdlijn en reikwijdte van de mogelijke handelsmaatregelen. De steun van een meerderheid van de lidstaten is genoeg voor handelsmaatregelen.