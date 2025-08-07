Bronnen: Fed-bestuurder Waller favoriet als opvolger Powell

WASHINGTON (ANP) - Adviseurs van president Donald Trump zien in Fed-bestuurder Christopher Waller de topkandidaat voor de functie van voorzitter van de Federal Reserve. Dat meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Op dit moment wordt gezocht naar een opvolger van de huidige voorzitter Jerome Powell, wiens termijn in mei volgend jaar afloopt.

Trumps adviseurs zouden vooral onder de indruk zijn van Wallers bereidheid het monetaire beleid aan te passen op basis van prognoses in plaats van actuele gegevens. De Fed-bestuurder zou al hebben gesproken met het team van de president, maar Trump zelf nog niet hebben ontmoet.

De bronnen hebben Bloomberg verder verteld dat er nog twee anderen in de race zijn voor de baan. Dat zijn voormalig Fed-bestuurder Kevin Warsh en directeur van de National Economic Council Kevin Hassett, een belangrijke adviseur van Trump.

Ongewijzigde rente

Waller was vorige week een van de twee bestuursleden die tegen het besluit van de centrale bank stemden om de rente ongewijzigd te laten. Zowel hij als medetegenstemmer Michelle Bowman is benoemd door Trump en zij gaven de voorkeur aan een verlaging. Daarbij verwezen zij naar de toenemende tekenen van zwakte op de arbeidsmarkt.

Enkele dagen na het rentebesluit van de Fed bleek uit een banenrapport van de Amerikaanse overheid dat de groei van de werkgelegenheid flink is afgekoeld. Dat ondersteunde het afwijkende standpunt van Waller en Bowman.

Trump wil Powell het liefst vervangen door iemand die de rente wil verlagen. De president heeft de Fed meerdere keren opgeroepen om de rente te verlagen om de economie te ondersteunen en zinspeelde herhaaldelijk op het ontslag van Powell om het uitblijven van renteverlagingen.