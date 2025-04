Bronnen: India en VS praten over deal landbouw en e-commerce

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten en India zijn in gesprek over een handelsdeal, waaronder sectoren als landbouw en e-commerce vallen. Dat melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Zo zouden de VS meer landbouwproducten naar India kunnen exporteren en krijgen Amerikaanse webwinkels als Amazon betere toegang tot de Indiase markt voor e-commerce.

Andere sectoren die deel uitmaken van een mogelijke handelsdeal zijn volgens de ingewijden dataopslag en belangrijke grondstoffen en mineralen. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance was onlangs in India om te praten met premier Narendra Modi over de handelsbetrekkingen.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft importheffingen opgelegd van 26 procent voor Indiase goederen, die nu nog zijn gepauzeerd om ruimte te bieden voor onderhandelingen. India, de op vier na grootste economie van de wereld met 1,4 miljard inwoners, wil met concessies die heffingen ontlopen.