Hoe een varkensboer twee keer miljoenen subsidie verdiende aan stikstof

In het Limburgse Ysselsteyn, aan de rand van natuurgebied De Peel, bouwde de Houbensteyn Groep van Martin Houben de grootste en modernste varkensstal van Nederland. Dit gebeurde met miljoenen euro’s aan subsidies, schrijft FTM. De overheid en provincie stimuleerden het project omdat het bedrijf innovatieve technieken beloofde, zoals luchtwassers die de uitstoot van ammoniak en stank flink zouden verminderen. Alleen al voor de plannen, communicatie en marketing kreeg Houben vóór 2012 ruim 2 miljoen euro. Voor de bouw en aanschaf van milieutechniek kwam daar nog eens een miljoen bij. Daarnaast was er een belastingvoordeel en een flinke besparing op verplichte dierrechten, samen goed voor nog eens ruim een miljoen euro voordeel. De overheid wilde hiermee verduurzaming en schaalvergroting stimuleren.

Kritiek op het effect van de subsidies

Hoewel de stal als voorbeeld van innovatie werd gepresenteerd, bleek uit onderzoek dat de luchtwassers veel minder effectief waren dan beloofd: het geurprobleem werd maar deels opgelost. Omwonenden klaagden over aanhoudende stankoverlast. Toch bleef de overheid het bedrijf als toonbeeld van duurzame landbouw steunen.

Jaren later: miljoenen voor stoppen

In 2025 besloot Houben te stoppen met zijn varkenshouderij. De reden? De overheid bood via de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV-plus) een “kei-goeie prijs” voor het sluiten van stallen die veel stikstof uitstoten nabij kwetsbare natuur. De regeling compenseert per dierrecht en per vierkante meter stalruimte, waarbij moderne stallen extra goed worden beloond. In totaal ontvangt Houben bijna 50 miljoen euro voor het sluiten en slopen van zijn stallen, waarvan een groot deel voor de moderne stal die eerder met subsidie was gebouwd.