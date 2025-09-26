Bronnen: Lufthansa gaat duizenden banen schrappen

KEULEN (ANP) - Het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa maakt maandag bekend duizenden banen te gaan schrappen. Dat melden bronnen aan persbureaus Reuters en Bloomberg. Het gaat om 20 procent van het administratieve personeel, precieze aantallen worden later duidelijk. Operationeel personeel zoals monteurs, cabinemedewerkers en grondpersoneel zou zijn uitgezonderd.

Lufthansa beloofde investeerders vorig jaar met een herstelplan voor de komende jaren te komen na twee winstwaarschuwingen. Het concern kampte onder meer met hogere kosten en de gevolgen van stakingen. Tijdens een investeerdersdag in München maandag wil het bedrijf de nadruk leggen op het verbeteren van de efficiëntie.

De reorganisatie geldt voor de hele Lufthansa-groep, waar ook onder meer Austrian Airlines, Eurowings en Brussels Airlines bij horen. Eind juni werkten er zo'n 103.000 mensen.