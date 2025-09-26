Moedermelk is meer dan voeding. Het is een biologisch “pakket” met immunoglobulinen, stamcellen en microRNA’s die in het lichaam van een baby terechtkomen en genactiviteit kunnen sturen. Onderzoekers beschrijven inmiddels ruim 1.400 typen microRNA in moedermelk; naar schatting reguleert een groot deel groei en immuunrijping.

Strikt genomen verandert de DNA-sequentie niet. Wat wel verandert, is welke genen aan- of uitstaan

Een intrigerende claim: “borstvoeding verandert een kind genetisch.” Strikt genomen verandert de DNA-sequentie niet. Wat wel verandert, is welke genen aan- of uitstaan: epigenetica. MicroRNA’s uit melk binden aan boodschapper-RNA in cellen van het kind en remmen of stimuleren de expressie . Ook zijn in moedermelk stamcellen gevonden die bij dierenstudies weefsels kunnen binnendringen en lang aanwezig blijven.

Feiten

Moedermelk bevat heel veel verschillende kleine bouwsteentjes, microRNA’s genoemd. Er zitten wel ongeveer 1.400 soorten in! Bijna allemaal helpen ze het lijf van de baby te groeien en zich goed te ontwikkelen. Wetenschappers hebben dit ontdekt door moedermelk te bestuderen en te zien dat deze microRNA’s stevig genoeg zijn om door de darmen van de baby opgenomen te worden en in het lichaam echt hun werk te doen. Kortom: dankzij deze stofjes krijgt het babylichaam een flinke “groeiboost” en belangrijke ondersteuning bij het gezond opgroeien.

Recent onderzoek laat zien dat myo-inositol, een stof in moedermelk, hersencellen helpt om meer verbindingen met elkaar te maken. Dit soort verbindingen, synapsen genoemd, zijn belangrijk omdat ze zorgen dat hersencellen goed kunnen samenwerken. Hoe meer synapsen er ontstaan, hoe beter het brein in staat is om te leren en informatie te verwerken.Volgens de onderzoekers kan dit verklaren waarom baby’s die borstvoeding krijgen soms net wat beter scoren op taken waarbij ze moeten nadenken, onthouden of snel reageren. Kortom: moedermelk helpt het jonge brein om extra “kabeltjes” aan te leggen, waardoor de hersenen beter kunnen groeien en werken.

Wat betekent dit voor ouders? Borstvoeding blijft, als het kan, de eerste keuze: WHO adviseert exclusief borstvoeden in de eerste zes maanden. Wie niet kan of wil voeden, hoeft zich niet schuldig te voelen: kunstvoeding wordt steeds beter, en goede groei en ontwikkeling blijven haalbaar met goede zorg, voeding en aandacht.

Gezaghebbende bronnen