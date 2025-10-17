ECONOMIE
Bronnen: Nintendo vraagt partners productie Switch 2 te verhogen

Economie
door anp
vrijdag, 17 oktober 2025 om 7:50
anp171025070 1
KYOTO (ANP) - Nintendo heeft leveranciers gevraagd de productie van zijn nieuwste gamecomputer Switch 2 op te voeren. Eind maart volgend jaar moeten zij minstens 25 miljoen exemplaren produceren, melden ingewijden die de plannen kennen aan persbureau Bloomberg.
De Switch 2, die sinds juni op de markt is, was dit jaar al goed voor recordverkopen. Nintendo verwacht volgens de bronnen dat deze trend aanhoudt gedurende de feestdagen. Het gamesconcern kan de uiteindelijke productiedoelen nog wel bijstellen als de vraag duidelijker wordt tijdens het feestdagenseizoen, aldus de ingewijden.
Bij de presentatie van de kwartaalresultaten in augustus verwachtte Nintendo tot eind maart volgend jaar 15 miljoen Switch 2's te verkopen. Veel analisten verwachten dat het concern die jaarprognose volgende maand, bij de presentatie van de meest recente resultaten, zal bijstellen. Zij gaan uit van 17,6 miljoen verkochte apparaten in het huidige boekjaar.
