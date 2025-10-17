ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Milieuorganisaties willen dat bouw A-pier Schiphol stopt

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 oktober 2025 om 7:16
anp171025067 1
AMSTERDAM (ANP) - Mobilisation for the Environment (MOB), SchipholWatch en Greenpeace Nederland willen dat de bouw van de nieuwe A-pier van Schiphol wordt stilgelegd. Volgens de organisaties vinden de werkzaamheden plaats zonder de juiste natuurvergunning. Daarom hebben ze vrijdag een handhavingsverzoek ingediend tegen de Royal Schiphol Group.
Met het project wil Schiphol de capaciteit op de luchthaven uitbreiden. De A-pier, die naar verwachting in april 2027 klaar is, voorziet in zeven nieuwe gates.
"Het is onacceptabel dat Schiphol uitbreidt terwijl Nederland kampt met een stikstofcrisis en natuurgebieden op omvallen staan. Iedere boer of bouwer moet zich aan de regels houden. Ook voor grote vervuiler Schiphol", aldus Johan Vollenbroek van MOB.
De organisaties vragen om handhaving, stillegging van de werkzaamheden en het voorkomen van ingebruikname van de pier zonder vergunning.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-322673798

Zo maak je de kans zo groot mogelijk dat je sollicitatie slaagt: de 7-38-55-regel

ANP-534119779

Nieuwe coronavariant Stratus gaat rond: dit zijn de symptomen

ANP-327894097

Griekse nieuwssite: Koning koopt tweede huis is Griekenland

Processie-Overdinkel-1-kl

BBB wil processies verbieden

ANP-465999607

Zien: Blaudzun haalt uit naar Wierd Duk in De Slimste Mens: ‘Hij is een wappie, hij is een fascist’

ANP-537294207

Oekraïne is steeds blijer met zijn nieuwste bondgenoot — Trump

Loading