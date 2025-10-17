Milieuorganisaties willen dat bouw A-pier Schiphol stopt

AMSTERDAM (ANP) - Mobilisation for the Environment (MOB), SchipholWatch en Greenpeace Nederland willen dat de bouw van de nieuwe A-pier van Schiphol wordt stilgelegd. Volgens de organisaties vinden de werkzaamheden plaats zonder de juiste natuurvergunning. Daarom hebben ze vrijdag een handhavingsverzoek ingediend tegen de Royal Schiphol Group.

Met het project wil Schiphol de capaciteit op de luchthaven uitbreiden. De A-pier, die naar verwachting in april 2027 klaar is, voorziet in zeven nieuwe gates.

"Het is onacceptabel dat Schiphol uitbreidt terwijl Nederland kampt met een stikstofcrisis en natuurgebieden op omvallen staan. Iedere boer of bouwer moet zich aan de regels houden. Ook voor grote vervuiler Schiphol", aldus Johan Vollenbroek van MOB.

De organisaties vragen om handhaving, stillegging van de werkzaamheden en het voorkomen van ingebruikname van de pier zonder vergunning.