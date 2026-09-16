Topvrouw Zara Woman na twee jaar alweer weg

ARTEIXO (ANP/BLOOMBERG) - Het Spaanse Inditex, moederbedrijf van kledingwinkelketen Zara, heeft de topvrouw van de damesmodedivisie Zara Woman na twee jaar alweer vervangen. Het bedrijf heeft Marta Andreia Rodrigues, een ervaren medewerker binnen de organisatie, aangesteld als opvolger van Lorena Rodríguez Veiga.

De benoeming volgt op een reeks bestuurswisselingen binnen de organisatie, die erop zijn gericht Zara hoger in de markt te positioneren. Inditex wil het aanbod uitbreiden met producten in hogere prijsklassen, terwijl het grootste deel van de collectie betaalbaar moet blijven.

Zara is veruit de grootste activiteit binnen de Inditex-groep en omvat dames-, heren- en kinderkleding. Samen met Zara Home en het budgetmerk Lefties was Zara goed voor ongeveer 70 procent van de omzet van de groep in de eerste helft van het jaar. Dat onderdeel groeide in die periode met slechts 4,8 procent, waarmee het achterbleef bij de andere merken van de groep.