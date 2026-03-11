Bronnen: Shell kan niet voldoende lng leveren aan klanten in Azië

LONDEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Shell zegt door overmacht niet voldoende vloeibaar gemaakt aardgas (lng) te kunnen leveren aan klanten in Azië. Het olie- en gasconcern is een van de bedrijven die het zogeheten "force majeure" heeft verklaard. Dat zeggen bronnen tegen persbureaus Reuters en Bloomberg.

Force majeure is een juridische term die bedrijven beschermt als ze door overmacht niet kunnen voldoen aan leveringsverplichtingen.

Dat Shell, maar ook TotalEnergies, zich beroept op overmacht is het gevolg van het wegvallen van de lng-toevoer uit Qatar. Dat land staakte begin deze maand de productie van lng vanwege aanvallen van Iran. De Qatarese energieminister zei vorige week tegenover de Financial Times dat het "weken tot maanden" zou duren om terug te keren tot normale leveringen. Het staatsbedrijf QatarEnergy riep zelf ook al overmacht uit over de lng-leveringen.

Na het staken van de activiteiten door het staatsbedrijf liep de gasprijs hard op. Kort na het nieuws ging de prijs met bijna 50 procent omhoog.