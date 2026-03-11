Poolse OM opent onderzoek naar banden Epstein met mensenhandel

Het Poolse OM onderzoekt of er banden zijn tussen een internationale groep criminelen die wordt verdacht van mensenhandel en gedwongen prostitutie en de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein.

De openbaar aanklager schrijft dat in het onderzoek naar de groep ook werd gekeken naar de onlangs in de VS vrijgegeven Epstein-documenten. Daardoor bestaat er "een redelijk vermoeden" dat op Poolse bodem onder valse voorwendselen mensen, onder wie minderjarigen, werden geworven voor seksuele uitbuiting over de grens.

De groep werd al eerder onderzocht. Twee andere, niet nader genoemde Europese landen hebben een hulpverzoek ontvangen rond het woensdag aangekondigde Epstein-onderzoek.

Begin februari zei de Poolse premier Donald Tusk al een onderzoek in te stellen naar mogelijke banden tussen Epstein en de Russische inlichtingendiensten, en mogelijke relevantie daarvan voor Polen.