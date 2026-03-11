ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aanvallen Iran gaan door zolang nodig, aldus Israëlische minister

Samenleving
door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 14:01
anp110326151 1
TEL AVIV (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse en Israëlische aanvallen tegen Iran zullen doorgaan "zolang als nodig is, totdat alle doelstellingen zijn bereikt", verklaarde de Israëlische defensieminister Israel Katz. Het is niet duidelijk welke doelen hij bedoelt. Katz benadrukte dat de aanvallen zware verliezen hebben toegebracht aan de Iraanse strijdkrachten en dat de Iraanse leiding is gevlucht, "als muizen de tunnels in".
De Amerikaanse president Donald Trump zei maandag nog dat de oorlog in Iran "zo goed als" voorbij is. Volgens Katz heeft de operatie geen tijdslimiet en duurt deze tot alle doelstellingen zijn bereikt.
Ondertussen hebben Israëlische functionarissen in besloten overleg erkend dat het niet zeker is dat de oorlog zal leiden tot een val van het Iraanse regime. Er zijn op dit moment geen tekenen van een Iraanse opstand, mogelijk omdat er nog steeds bombardementen zijn in het land. Ook heeft Iran gedreigd met dodelijk geweld tegen iedereen die durft te protesteren.
loading

POPULAIR NIEUWS

HCwiC8QaIAALmIb

Opmerkelijk: de rijkste landen in 2050

121766530_m

Darmkanker: deze vleeswaren kun je beter niet meer eten

generated-image (2)

Odido liet jarenlang expres gegevens van klanten uitlekken

294840845_m

De meest gestolen items uit de supermarkt: ’Mensen stelen niet om te kunnen eten’

ANP-545084878

Zo ziet Fajah Lourens eruit na cosmetische ingrepen: "Mijn ogen staan nog een beetje foxy"

628811744c4b83c25db17cab8a999615,624e4ff2

Madonna's dochter Lourdes denkt dat mode betekent: zo weinig mogelijk kleren

Loading