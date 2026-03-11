Aanvallen Iran gaan door zolang nodig, aldus Israëlische minister

TEL AVIV (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse en Israëlische aanvallen tegen Iran zullen doorgaan "zolang als nodig is, totdat alle doelstellingen zijn bereikt", verklaarde de Israëlische defensieminister Israel Katz. Het is niet duidelijk welke doelen hij bedoelt. Katz benadrukte dat de aanvallen zware verliezen hebben toegebracht aan de Iraanse strijdkrachten en dat de Iraanse leiding is gevlucht, "als muizen de tunnels in".

De Amerikaanse president Donald Trump zei maandag nog dat de oorlog in Iran "zo goed als" voorbij is. Volgens Katz heeft de operatie geen tijdslimiet en duurt deze tot alle doelstellingen zijn bereikt.

Ondertussen hebben Israëlische functionarissen in besloten overleg erkend dat het niet zeker is dat de oorlog zal leiden tot een val van het Iraanse regime. Er zijn op dit moment geen tekenen van een Iraanse opstand, mogelijk omdat er nog steeds bombardementen zijn in het land. Ook heeft Iran gedreigd met dodelijk geweld tegen iedereen die durft te protesteren.