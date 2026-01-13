Verbouwing Leiden Centraal op komst, gaat 674 miljoen euro kosten

LEIDEN (ANP) - Treinstation Leiden Centraal en het omliggende stationsgebied worden grondig verbouwd. De stationstunnel moet verdubbelen in formaat, er komt een overdekt busstation en de gehele façade van het station verandert. Sporen en perrons worden niet aangepakt. Voor de verbouwing is 674 miljoen euro uitgetrokken; het project moet in 2040 klaar zijn. Dat melden ProRail, NS, de gemeente en de provincie Zuid-Holland.

De verbouwing is volgens de betrokken partijen nodig omdat het aantal reizigers in de komende vijftien jaar naar verwachting groeit met 35 procent. Momenteel maken volgens cijfers van NS ongeveer 80.000 reizigers per dag gebruik van het station. Met de groei komt het aantal reizigers dat gebruik gaat maken van het station op het niveau van Rotterdam Centraal vandaag de dag. Met de huidige bouw kan het station die aantallen niet aan. Een bredere spoortunnel moet de doorstroom aanzienlijk verbeteren.

Omdat veel reizigers uit de regio met de bus naar het station komen, wordt ook het bijbehorende busstation compleet vernieuwd. De bussen moeten in 2040 aankomen op een verhoogd opstapterrein dat vastzit aan het station. Ook worden de haltes overdekt. In de huidige situatie moeten reizigers het treinstation verlaten om in de buitenlucht te wachten op een bus.

Gefaseerde verbouwing

Het geld voor de verbouwing komt voor een groot deel van het Rijk. Den Haag heeft 1,5 miljard euro beschikbaar gemaakt voor de uitbreiding en verbetering van de Oude Lijn, het treintraject tussen Dordrecht en Leiden. Tijdens een recent bestuurlijk overleg is definitief besloten dat iets meer dan een derde daarvan, 510 miljoen euro, naar de verbouwing van Leiden Centraal gaat. De overige 164 miljoen euro wordt bijgelegd door de provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden.

Betrokken instanties hopen in 2030 te beginnen met de bouw. Sebastiaan de Wilde, directievoorzitter van NS-stations, benadrukt dat het station tijdens de verbouwing wel in gebruik blijft. "Het station wordt gefaseerd verbouwd, zodat reizigers gebruik kunnen blijven maken van de trein. Dat zorgt er wel voor dat de bouw langer duurt, maar het station sluiten is geen optie."

Het treinstation van Leiden is één van de drukste treinstations van het land, ongeveer even druk als Den Haag Centraal. Alleen de centrale stations van Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en luchthaven Schiphol krijgen volgens de NS per dag meer treinreizigers over de vloer. Naast Leiden wordt op de Oude Lijn tot 2040 nog aan drie andere stations gewerkt.