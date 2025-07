Rente-inkomsten ING lopen terug, klantenbestand wel gegroeid

AMSTERDAM (ANP) - ING heeft afgelopen kwartaal minder rente-inkomsten in de boeken gezet. Mede daardoor is de winst van de bank afgenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Topman Steven van Rijswijk vindt dat ING de voorbije periode toch goed is doorgekomen te midden van alle handelsonrust.

Onder de streep bleef 1,7 miljard euro over, bijna 6 procent minder dan een jaar terug. "Het kwartaal begon met verhoogde marktvolatiliteit en macro-economische en geopolitieke onzekerheid, die tot op de dag van vandaag voortduren. In die context zijn we verheugd dat ons klantenbestand aanzienlijk is gegroeid", licht Van Rijswijk toe.

Volgens hem slaagde ING erin om zijn inkomsten meer te spreiden en dus niet alleen afhankelijk te zijn van rente-inkomsten. Provisies waren goed voor bijna een vijfde van de totale inkomsten, stipt de topman aan. Dat zijn bijvoorbeeld kosten die de bank in rekening brengt voor het aanbieden van een product of dienst, zoals het afsluiten van een lening.