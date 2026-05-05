Brouwer Corona en Jupiler profiteert van alternatieven voor bier

Economie
door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 8:14
BRUSSEL (ANP) - Bierconcern AB InBev heeft in het eerste kwartaal een hogere omzet en winst in de boeken gezet. Het bedrijf achter merken als Jupiler, Leffe en Corona profiteerde daarbij van de toegenomen populariteit van zijn premiummerken, maar ook van zijn alternatieven voor bier.
Daarnaast rekende de Belgisch-Amerikaanse brouwer gemiddeld hogere prijzen voor zijn bier. De omzet kwam uit op 15,3 miljard dollar. Gecorrigeerd voor gunstige wisselkoersen ging het om een toename van 5,8 procent, terwijl de hoeveelheid verkochte drank met 0,8 procent steeg. De winst steeg tot net geen 2,6 miljard dollar, tegenover 2,1 miljard dollar een jaar eerder.
Het bedrijf meldde dat met name de verkoop van alcoholvrije bieren steeg. Daarnaast probeert AB InBev terrein te winnen met andere drankjes dan traditioneel bier, bijvoorbeeld ingeblikte cocktails en bier met citroensmaak. De opbrengsten van deze categorie groeiden in de eerste drie maanden van het jaar met 37 procent.
