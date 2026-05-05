Maersk meldt dat schip door Straat van Hormuz is gevaren

Economie
door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 7:48
KOPENHAGEN (ANP/AFP) - Een schip van het Deense scheepvaartconcern Maersk is door de Straat van Hormuz gevaren. Volgens een verklaring van Maersk is dat gebeurd onder Amerikaanse begeleiding.
Het schip, de onder Amerikaanse vlag varende Alliance Fairfax, zat sinds het uitbreken van de oorlog in februari vast in de Perzische Golf. Volgens Maersk kreeg het schip "de mogelijkheid aangeboden" om te vertrekken onder begeleiding van het Amerikaanse leger.
De Alliance Fairfax, die is gemaakt om voertuigen te vervoeren, wist op die manier maandag weg te komen uit het gebied, heeft het bedrijf in een verklaring naar buiten gebracht. "De overtocht werd zonder incidenten voltooid en alle bemanningsleden zijn veilig en ongedeerd."
De Amerikaanse president Donald Trump had al aangekondigd dat de Amerikaanse krijgsmacht schepen assisteert bij de doorgang in de Straat van Hormuz. Daarbij zouden ook enkele Iraanse oorlogsboten tot zinken zijn gebracht, hebben de Verenigde Staten gezegd.
