Woonwinkelketen JYSK wil uitbreiden in grote Europese steden

BRABAND (ANP) - De Deense woonwinkelketen JYSK wil in drie jaar zo'n honderd nieuwe winkels openen op centrale locaties in grote Europese steden, zoals Brussel, Barcelona, Boekarest en Dublin. Ook in Amsterdam komen er nog zeker twee nieuwe winkels bij, heeft de keten aangekondigd.

"Met meer dan 3600 winkels, voornamelijk in Europa, is JYSK al sterk vertegenwoordigd en bekend bij veel klanten. Maar als we naar de kaart van Europa kijken, zien we nog volop ruimte voor extra winkels", zegt topman Rami Jensen in een verklaring. De keten wil voor eind augustus, als zijn gebroken boekjaar afloopt, al 30 nieuwe winkels hebben geopend in de grote steden. De overige circa 70 winkels volgen tot en met de zomer van 2028.

JYSK opende onlangs nog een winkel aan de Van Bleiswijkstraat in Amsterdam. Ook openden drie andere nieuwe filialen elders in het land. JYSK heeft eerder al de ambitie uitgesproken in Nederland door te groeien naar minimaal 140 winkels, van de huidige 108. Vooral in de Randstad ziet het bedrijf nog mogelijkheden.