Bruna-eigenaar kan rekeningen niet betalen en krijgt adempauze

IJEN (ANP) - Audax, het moederbedrijf van boekwinkelketen Bruna, heeft financiële problemen en krijgt van de rechter een afkoelingsperiode. Op dit moment zijn er onvoldoende middelen om aan alle betalingsverplichtingen te voldoen, bevestigt het bedrijf na berichtgeving van Het Financieele Dagblad.

De afkoelingsperiode biedt het bedrijf de tijd om afspraken te maken met schuldeisers zonder de dreiging van bijvoorbeeld een faillissementsaanvraag. De rechtbank in Breda heeft Audax vrijdag voorlopig zo'n adempauze gegund. Op 17 november volgt de verdere behandeling.

Audax, waar ook de ReadShop en distributiebedrijf Betapress onder vallen, zegt binnen drie maanden een oplossing te willen vinden voor de betaalproblemen. De afkoelingsperiode kan volgens een woordvoerder van Audax worden verlengd tot in totaal acht maanden.

Nieuwe eigenaren

Het winkel- en uitgeefbedrijf wijst met de beschuldigende vinger naar de nieuwe eigenaren van het bedrijf, verenigd in Lector Capital. Dit consortium zou bij de verkoop van het al financieel wankele Audax 8,6 miljoen euro aan financiering hebben toegezegd, maar dit nooit hebben overgemaakt. Audax zegt juridische stappen voor te bereiden vanwege de ruzie.

Waarnemend topvrouw Marije Haeck spreekt van een zorgelijke periode voor medewerkers, franchisenemers, leveranciers en partners. "Onze inzet is gericht op herstel van de financiële positie en het behouden van onze activiteiten, werkgelegenheid en de ondersteuning van de winkels."

Personeel

Audax heeft 783 medewerkers en 86 eigen winkels. Voor het personeel verandert tijdens de afkoelingsperiode in principe niets, zegt een woordvoerder van het bedrijf. De winkelketens van Audax tellen ook nog 312 franchisezaken, oftewel winkels met dezelfde formule van zelfstandige ondernemers.

Lector Capital kocht het onder coronaschulden gebukte Audax eerder dit jaar voor een symbolisch bedrag van oprichtersfamilie De Leeuw. Namens de nieuwe eigenaren trad Paul Sies aan als topbestuurder, maar hij werd onlangs geschorst.

Sies gaat niet inhoudelijk in op de beschuldiging van Audax rondom de miljoenenfinanciering die niet zou zijn gekomen, omdat die afspraken vertrouwelijk zijn. "Feit is dat de schulden aan de Belastingdienst en het UWV, die bij de overname centraal stonden, volledig zijn betaald. De aandeelhouders zijn bereid de onderneming verder te financieren, zodra de bestuurlijke situatie is hersteld en zij over de benodigde informatie beschikken", reageert Sies.