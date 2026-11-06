Vakbonden moeten zorgen voor minimale bezetting bij ANWB-staking

UTRECHT (ANP) - FNV en CNV moeten maandag zorgen voor een minimale bezetting tijdens de aangekondigde staking bij de ANWB. Dat heeft de kortgedingrechter in Utrecht bepaald. De rechter gaat deels mee in de eis van de ANWB dat er een deel van de werknemers aan het werk moet zijn om de veiligheid op de Nederlandse wegen te waarborgen.

De rechter heeft per afdeling van de ANWB een minimale bezetting bepaald. Als die aantallen met de mensen die besluiten aan het werk te gaan tijdens de staking niet worden gehaald, dan moeten de vakbonden leden oproepen om toch aan het werk te gaan.

De ANWB was naar de kortgedingrechter gestapt om te eisen dat FNV en CNV zorg zouden dragen voor een minimale bezetting tijdens acties. De ANWB achtte voor de wegenwacht een minimale bezetting van 70 procent noodzakelijk. Volgens de rechter is 12,5 procent echter voldoende. Daarmee moeten de gevallen met de hoogste prioriteit geholpen kunnen worden, zoals een stilstaande auto in een tunnel.

Minimale bezetting

De ANWB pleitte voor een minimale bezetting van 85 procent bij de alarmcentrale. Volgens de ANWB is het belangrijk dat er bij ieder binnenkomend telefoontje wordt bepaald wat het gevaar en de prioriteit is. De rechter is van mening dat de ANWB ieder telefoontje persoonlijk moet kunnen beantwoorden en gaat daarom mee in die eis van de ANWB.

Ook kunnen stakende leden worden opgeroepen om weer te gaan werken bij een grote calamiteit. De vakbonden maakten tijdens de zitting al duidelijk bereid te zijn weer aan het werk te gaan bij een zeer ernstig ongeval.

Volgens vakbond FNV raakt de uitspraak de aangekondigde staking niet. "Dit is een werkbare uitspraak waarmee we de staking maandag goed kunnen organiseren", reageert FNV-bestuurder Paul Lathouwers.

Uitspraak rechter

De vakbonden zeggen zich te zullen houden aan de uitspraak van de rechter. "Er blijft capaciteit beschikbaar om voertuigen op gevaarlijke locaties zo nodig veilig te stellen en de telefoon wordt nog opgenomen. Ook blijven reguliere hulpdiensten beschikbaar voor acute noodsituaties", aldus FNV.

De vakbonden hebben medewerkers van de ANWB opgeroepen om maandag het werk twaalf uur lang neer te leggen. Ze voeren al langer actie bij de ANWB vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen.

Eerdere acties richtten de vakbonden zo in dat ANWB-leden er weinig van zouden merken. Maar die acties van FNV en CNV hebben nog niet het gewenste effect gehad en daarom werd opgeroepen tot een werkonderbreking, met een manifestatie in Den Haag.