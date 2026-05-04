Wall Street sluit lager, eBay omhoog na megabod van GameStop

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenmarkten zijn maandag in het rood geëindigd door oplaaiend geweld in het Midden-Oosten. Beleggers deden een stap terug na een explosie op een Zuid-Koreaans schip in de Straat van Hormuz. Daarnaast meldden de Verenigde Arabische Emiraten raketten vanuit Iran te hebben onderschept. Dat dreef de olieprijzen stevig op.

eBay stond maandag in de schijnwerpers nadat GameStop een bod van bijna 56 miljard dollar uitbracht op de onlinemarktplaats. Het veel kleinere GameStop wil van eBay een concurrent maken voor webwinkelconcern Amazon. Het aandeel eBay steeg ruim 5 procent. Het bod vertegenwoordigt een premie van ongeveer 20 procent ten opzichte van de slotkoers van vrijdag. GameStop daalde dik 10 procent.

De Dow-Jonesindex eindigde de eerste handelsdag van de week met een verlies van 1,1 procent op 48.941,90 punten. De breder samengestelde S&P 500-index verloor 0,4 procent op 7200,75 punten en techgraadmeter Nasdaq ging 0,2 procent omlaag tot 25.067,80 punten.