ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brussel bevraagt Shein over op kinderen lijkende sekspoppen

Economie
door anp
woensdag, 26 november 2025 om 13:06
anp261125116 1
BRUSSEL (ANP/AFP) - De Europese Commissie heeft de Aziatische webwinkel Shein om informatie gevraagd over de op kinderen lijkende sekspoppen die onlangs op het platform werden aangeboden. De kwestie leidde in Frankrijk al tot veel ophef. Brussel vreest dat er risico's zijn voor consumenten in heel Europa.
De commissie heeft het in China opgerichte platform een verzoek om informatie gestuurd "na voorlopige aanwijzingen dat illegale goederen, met name op kinderen lijkende sekspoppen en wapens, op de marktplaats worden aangeboden", staat in een woensdag gepubliceerde verklaring.
Deze stap kan in een later stadium leiden tot nader onderzoek en uiteindelijk zelfs boetes, maar zover is het nog niet. Brussel wil eerst gedetailleerde informatie van Shein over "hoe het ervoor zorgt dat minderjarigen niet worden blootgesteld aan leeftijdsongepaste inhoud", vooral door middel van leeftijdsverificatie. De commissie wil ook meer weten over welke stappen Shein onderneemt om de verkoop van illegale producten op zijn platform te voorkomen.
loading

POPULAIR NIEUWS

205547382 l

Verouder je langzamer als je deze bloedgroep hebt?

Scherm­afbeelding 2025-11-26 om 07.46.28

Wilde toespraak van Trump in het Witte Huis: "Het kan me niet schelen wat Melania tegen me zegt"

138746725_m

Deze voedingsmiddelen maken je écht gelukkig

generated-image

Georganiseerd & actief? Deze werkgewoonte verlengt je leven

ANP-490701499

Koffie staat in de schijf van vijf: "Het vermindert het risico op hart- en vaatziekten en bepaalde soorten kanker"

overleden epstein beschuldigd van kindermisbruik wie was hij

Je kunt nu door de inbox van Jeffrey Epstein scrollen alsof het jouw Gmail is

Loading