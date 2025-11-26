Brussel bevraagt Shein over op kinderen lijkende sekspoppen

BRUSSEL (ANP/AFP) - De Europese Commissie heeft de Aziatische webwinkel Shein om informatie gevraagd over de op kinderen lijkende sekspoppen die onlangs op het platform werden aangeboden. De kwestie leidde in Frankrijk al tot veel ophef. Brussel vreest dat er risico's zijn voor consumenten in heel Europa.

De commissie heeft het in China opgerichte platform een verzoek om informatie gestuurd "na voorlopige aanwijzingen dat illegale goederen, met name op kinderen lijkende sekspoppen en wapens, op de marktplaats worden aangeboden", staat in een woensdag gepubliceerde verklaring.

Deze stap kan in een later stadium leiden tot nader onderzoek en uiteindelijk zelfs boetes, maar zover is het nog niet. Brussel wil eerst gedetailleerde informatie van Shein over "hoe het ervoor zorgt dat minderjarigen niet worden blootgesteld aan leeftijdsongepaste inhoud", vooral door middel van leeftijdsverificatie. De commissie wil ook meer weten over welke stappen Shein onderneemt om de verkoop van illegale producten op zijn platform te voorkomen.