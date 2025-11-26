EU-landen nemen wet onlinekinderporno aan, Nederland stemt tegen

BRUSSEL (ANP) - Een meerderheid van de EU-lidstaten heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat seksueel misbruik van kinderen online tegen moet gaan. Het gaat om een wet die techbedrijven verplicht om verspreiding van beelden van kinderporno te voorkomen. Via de wet mogen nationale regeringen deze bedrijven verplichten materiaal van of de zoekmogelijkheid naar kinderporno van hun website te verwijderen. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een boete.

Nederland heeft tegen de wetgeving gestemd. Dat gebeurde onder druk van de Tweede Kamer, die eerder deze week een motie hierover aannam vanwege zorgen om privacy. De Kamer is bang dat wordt meegelezen met privéberichten via diensten als WhatsApp en Signal als techbedrijven moeten monitoren op kinderporno.

Voor het aannemen van de wet was een ruime meerderheid van de lidstaten nodig. Een voorstem van Nederland was daarom niet nodig.

In het wetsvoorstel staat nu dat techbedrijven niet verplicht worden hun content te scannen op kinderporno, maar dat vrijwillig mogen doen.