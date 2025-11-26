ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU-landen nemen wet onlinekinderporno aan, Nederland stemt tegen

Samenleving
door anp
woensdag, 26 november 2025 om 13:00
anp261125114 1
BRUSSEL (ANP) - Een meerderheid van de EU-lidstaten heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat seksueel misbruik van kinderen online tegen moet gaan. Het gaat om een wet die techbedrijven verplicht om verspreiding van beelden van kinderporno te voorkomen. Via de wet mogen nationale regeringen deze bedrijven verplichten materiaal van of de zoekmogelijkheid naar kinderporno van hun website te verwijderen. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een boete.
Nederland heeft tegen de wetgeving gestemd. Dat gebeurde onder druk van de Tweede Kamer, die eerder deze week een motie hierover aannam vanwege zorgen om privacy. De Kamer is bang dat wordt meegelezen met privéberichten via diensten als WhatsApp en Signal als techbedrijven moeten monitoren op kinderporno.
Voor het aannemen van de wet was een ruime meerderheid van de lidstaten nodig. Een voorstem van Nederland was daarom niet nodig.
In het wetsvoorstel staat nu dat techbedrijven niet verplicht worden hun content te scannen op kinderporno, maar dat vrijwillig mogen doen.
loading

POPULAIR NIEUWS

205547382 l

Verouder je langzamer als je deze bloedgroep hebt?

Scherm­afbeelding 2025-11-26 om 07.46.28

Wilde toespraak van Trump in het Witte Huis: "Het kan me niet schelen wat Melania tegen me zegt"

138746725_m

Deze voedingsmiddelen maken je écht gelukkig

generated-image

Georganiseerd & actief? Deze werkgewoonte verlengt je leven

ANP-490701499

Koffie staat in de schijf van vijf: "Het vermindert het risico op hart- en vaatziekten en bepaalde soorten kanker"

overleden epstein beschuldigd van kindermisbruik wie was hij

Je kunt nu door de inbox van Jeffrey Epstein scrollen alsof het jouw Gmail is

Loading