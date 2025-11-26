Krant: meer doden door brand in woontorens Hongkong

HONGKONG (ANP) - Het dodental door een zeer grote brand in woontorens in Hongkong is opgelopen tot twaalf. Ook raakten zeker zestien personen ernstig gewond, bericht de krant South China Morning Post.

Een van de overleden slachtoffers werkte voor de brandweer. Verder stierven acht vrouwen en drie mannen, zeggen bronnen tegen de krant. De politie liet weten meerdere meldingen te hebben ontvangen van mensen die vastzitten.

De brand woedt in flatgebouwen met tientallen verdiepingen in het district Tai Po. Die maken deel uit van een complex waar ongeveer 4000 personen zouden wonen. Op beelden is te zien dat vlammen uit de gebouwen slaan.

Sommige bewoners melden dat het brandalarm tijdens de brand niet afging. "Als mensen lagen te slapen, was het met ze gedaan", zegt een 83-jarige man tegen de krant.