ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Krant: meer doden door brand in woontorens Hongkong

Samenleving
door anp
woensdag, 26 november 2025 om 13:18
anp261125117 1
HONGKONG (ANP) - Het dodental door een zeer grote brand in woontorens in Hongkong is opgelopen tot twaalf. Ook raakten zeker zestien personen ernstig gewond, bericht de krant South China Morning Post.
Een van de overleden slachtoffers werkte voor de brandweer. Verder stierven acht vrouwen en drie mannen, zeggen bronnen tegen de krant. De politie liet weten meerdere meldingen te hebben ontvangen van mensen die vastzitten.
De brand woedt in flatgebouwen met tientallen verdiepingen in het district Tai Po. Die maken deel uit van een complex waar ongeveer 4000 personen zouden wonen. Op beelden is te zien dat vlammen uit de gebouwen slaan.
Sommige bewoners melden dat het brandalarm tijdens de brand niet afging. "Als mensen lagen te slapen, was het met ze gedaan", zegt een 83-jarige man tegen de krant.
loading

POPULAIR NIEUWS

205547382 l

Verouder je langzamer als je deze bloedgroep hebt?

Scherm­afbeelding 2025-11-26 om 07.46.28

Wilde toespraak van Trump in het Witte Huis: "Het kan me niet schelen wat Melania tegen me zegt"

138746725_m

Deze voedingsmiddelen maken je écht gelukkig

generated-image

Georganiseerd & actief? Deze werkgewoonte verlengt je leven

ANP-490701499

Koffie staat in de schijf van vijf: "Het vermindert het risico op hart- en vaatziekten en bepaalde soorten kanker"

overleden epstein beschuldigd van kindermisbruik wie was hij

Je kunt nu door de inbox van Jeffrey Epstein scrollen alsof het jouw Gmail is

Loading