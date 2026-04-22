Brussel gaat nauwer toezien op handel en voorraden brandstoffen

Economie
door anp
woensdag, 22 april 2026 om 11:53
BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Commissie gaat de productie, export, import en voorraden van brandstoffen in de Europese Unie nauwer in de gaten houden. Daarvoor wordt een nieuw zogenoemd brandstofobservatorium opgericht. Dat maakte het dagelijks EU-bestuur woensdag bekend bij de presentatie van een reeks maatregelen om de impact van de Iranoorlog voor de energiemarkten in de regio te beperken.
Als onderdeel van de plannen zal de Commissie volgende maand ook maatregelen voorstellen om de distributie van vliegtuigbrandstof tussen lidstaten te "optimaliseren". Ook staat Brussel klaar om met wijzigingen in bestaande regels te komen als er tekorten ontstaan.
Op langere termijn wil de EU vol inzetten op het elektrificeren van de economie om de greep die fossiele brandstoffen hebben op het bredere energiesysteem te verminderen. In de komende maanden zal het daarom ook met een strategie en voorstellen komen om ervoor te zorgen dat stroom minder zwaar belast wordt dan olie en gas.
