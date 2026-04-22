Tata Steel test installatie na te hoge chroom-6-uitstoot

IJMUIDEN (ANP) - Tata Steel laat zijn Direct Sheet Plant (DSP), ook wel bekend als gietwalsinstallatie, in IJmuiden deze week proefdraaien om metingen te doen. De installatie werd begin deze maand stilgelegd in overleg met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG), nadat uit metingen van Tata was gebleken dat de uitstoot van chroom-6 te hoog was.

Volgens de omgevingsdienst heeft de staalproducent de oorzaak van de overschrijdingen "vermoedelijk" gevonden en aanpassingen doorgevoerd. "Volgens Tata Steel moeten deze maatregelen ervoor zorgen dat de uitstoot van chroom-6 onder de geldende norm blijft." In de installatie wordt vloeibaar staal omgevormd tot rollen staal.

De gietwalsinstallatie draait vanaf woensdag drie dagen proef om metingen te doen. De omgevingsdienst houdt daar toezicht op en besluit op basis van de meetresultaten of de DSP weer normaal kan worden opgestart. In de tussentijd moet die stil blijven staan. De dienst verwacht op korte termijn duidelijkheid.