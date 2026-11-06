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Brussel keurt fusie AkzoNobel goed na verkoop coatingonderdeel

Economie
door anp
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BRUSSEL (ANP) - Verf- en coatingfabrikant AkzoNobel heeft van de Europese Commissie toestemming gekregen om te fuseren met zijn Amerikaanse concurrent Axalta. Het Nederlandse concern moet daarvoor wel een onderdeel afstoten, stelt het dagelijks bestuur van d EU als voorwaarde.
In Brussel leefden zorgen over de te grote macht die het fusiebedrijf zou krijgen op de markt voor coatings voor het overspuiten van beschadigde of gebruikte auto's. Axalta en AkzoNobel zijn in Europa namelijk al respectievelijk de grootste en op twee na grootste producent van deze coatings.
Om toch samen te mogen gaan met Axalta, moet AkzoNobel daarom deze coatingactiviteiten in de Europese Economische Ruimte verkopen. De koper moet al actief zijn in het leveren van coatings of een aanverwante industrie.
AkzoNobel en Axalta noemen de Brusselse toestemming een belangrijke mijlpaal. De bedrijven verwachten de fusie begin 2027 af te ronden, na toestemming van andere toezichthouders.
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