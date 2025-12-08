ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brussel keurt overname moederbedrijf Pringles door Mars goed

Economie
door anp
maandag, 08 december 2025 om 17:12
anp081225125 1
BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft de miljardenovername van Pringles-moederbedrijf Kellanova door chocoladefabrikant Mars goedgekeurd. Eerder dit jaar begon Brussel een uitgebreid mededingingsonderzoek naar de overname, uit bezorgdheid dat de deal tot hogere prijzen voor consumenten zou kunnen leiden. De concurrentiewaakhond zegt nu dat er geen reden meer is voor die zorgen.
Het gaat om een van de grootste overnames in de sector ooit. Er is zo'n 36 miljard dollar mee gemoeid. Mars maakt naast de gelijknamige chocoladereep ook Snickers-repen en M&M's. Ook maakt het bedrijf de dierenvoeding van Pedigree en Whiskas. Kellanova voert onder meer ook internationaal bekende merken als Cheez-It en Pop-Tarts.
Mars werd in 1911 opgericht door Franklin Clarence Mars. Kellanova werd in 2023 afgesplitst van voedingsmiddelenproducent Kellogg, bekend van de cornflakes.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-429004001

Waarom wandelen op dit tempo de beste vetverbrander van allemaal is

MatroesjkaRussisch4-2-Bodour

Leef jij je eigen leven – of dat van je grootouders?

Scherm­afbeelding 2025-12-08 om 06.15.27

Hoe een Nederlandse AI-actrice Hollywood de stuipen op het lijf jaagt

anp 470558113 1

Rekeningrijden staat weer op de agenda: zo willen CDA en D66 van bezit- naar verbruiksbelasting

shutterstock_2674189913

The Economist: de beste economie van 2025

ANP-544217539

Vuurwerkverkopers voorspellen een grote chaos

Loading