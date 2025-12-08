Brussel keurt overname moederbedrijf Pringles door Mars goed

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft de miljardenovername van Pringles-moederbedrijf Kellanova door chocoladefabrikant Mars goedgekeurd. Eerder dit jaar begon Brussel een uitgebreid mededingingsonderzoek naar de overname, uit bezorgdheid dat de deal tot hogere prijzen voor consumenten zou kunnen leiden. De concurrentiewaakhond zegt nu dat er geen reden meer is voor die zorgen.

Het gaat om een van de grootste overnames in de sector ooit. Er is zo'n 36 miljard dollar mee gemoeid. Mars maakt naast de gelijknamige chocoladereep ook Snickers-repen en M&M's. Ook maakt het bedrijf de dierenvoeding van Pedigree en Whiskas. Kellanova voert onder meer ook internationaal bekende merken als Cheez-It en Pop-Tarts.

Mars werd in 1911 opgericht door Franklin Clarence Mars. Kellanova werd in 2023 afgesplitst van voedingsmiddelenproducent Kellogg, bekend van de cornflakes.