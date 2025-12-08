Karremans verwacht geen kerstgroeten rondom Nexperia

BRUSSEL (ANP) - Minister Vincent Karremans (Economische Zaken) verwacht dat de Nederlandse en Chinese kant van chipfabrikant Nexperia prima zullen samenwerken als het aankomt op de logistieke en functionele processen. "Maar wederzijdse kerstgroeten en alle warmte die daarbij hoort? Daar heb ik een hard hoofd in, gezien wat er allemaal is gebeurd", zei de minister in Brussel, waar hij overige EU-ministers bijpraatte.

Karremans legde in september beperkingen op aan de chipmaker, waarop de Chinese kant besloot geen chips meer naar Europa te exporteren. De gestokte chiplevering leverde onder meer problemen op voor de Duitse auto-industrie.

China zei maandag nog dat de oorzaak van chipleveringsproblemen enkel en alleen komt door Nederland. "Ik denk niet dat het handig is als ik daar nu heel publiekelijk uitgebreid op ga reageren", zei Karremans. Hij zegt "goed contact" te hebben met het Chinese handelsministerie en dat er "hard wordt gewerkt" om de toeleveringsstroom te herstellen.