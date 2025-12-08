ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Karremans verwacht geen kerstgroeten rondom Nexperia

Economie
door anp
maandag, 08 december 2025 om 17:20
anp081225127 1
BRUSSEL (ANP) - Minister Vincent Karremans (Economische Zaken) verwacht dat de Nederlandse en Chinese kant van chipfabrikant Nexperia prima zullen samenwerken als het aankomt op de logistieke en functionele processen. "Maar wederzijdse kerstgroeten en alle warmte die daarbij hoort? Daar heb ik een hard hoofd in, gezien wat er allemaal is gebeurd", zei de minister in Brussel, waar hij overige EU-ministers bijpraatte.
Karremans legde in september beperkingen op aan de chipmaker, waarop de Chinese kant besloot geen chips meer naar Europa te exporteren. De gestokte chiplevering leverde onder meer problemen op voor de Duitse auto-industrie.
China zei maandag nog dat de oorzaak van chipleveringsproblemen enkel en alleen komt door Nederland. "Ik denk niet dat het handig is als ik daar nu heel publiekelijk uitgebreid op ga reageren", zei Karremans. Hij zegt "goed contact" te hebben met het Chinese handelsministerie en dat er "hard wordt gewerkt" om de toeleveringsstroom te herstellen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-429004001

Waarom wandelen op dit tempo de beste vetverbrander van allemaal is

MatroesjkaRussisch4-2-Bodour

Leef jij je eigen leven – of dat van je grootouders?

Scherm­afbeelding 2025-12-08 om 06.15.27

Hoe een Nederlandse AI-actrice Hollywood de stuipen op het lijf jaagt

anp 470558113 1

Rekeningrijden staat weer op de agenda: zo willen CDA en D66 van bezit- naar verbruiksbelasting

shutterstock_2674189913

The Economist: de beste economie van 2025

ANP-544217539

Vuurwerkverkopers voorspellen een grote chaos

Loading