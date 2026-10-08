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Brussel: kunnen niet 'hele tijd' uitzondering op begroting maken

Economie
door anp
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LUXEMBURG (ANP) - Brussel kan niet de "hele tijd" uitzonderingen maken voor de nationale begrotingsregels, zei Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Economie) na overleg van ministers van Financiën van de eurolanden. Griekenland en Italië stuurden eerder een brief waarin ze vroegen om flexibiliteit op de begrotingsregels vanuit Brussel vanwege hoge inflatie en energieprijzen.
Die regels houden in dat een overheidstekort niet verder mag oplopen dan 3 procent van het bruto binnenlands product en de staatsschuld niet verder dan 60 procent. Uitzonderingen zijn mogelijk, met instemming van de Commissie en andere lidstaten. Maar dat constant doen "zou zelfs twijfel kunnen zaaien over onze gezamenlijke vastberadenheid om het op regels gebaseerde begrotingskader te handhaven", aldus de Eurocommissaris.
Brussel kan daarmee haar eigen geloofwaardigheid als het aankomt op het handhaven van begrotingsbeleid "op het spel zetten", zei hij op een persconferentie in Luxemburg.
Begrotingsdiscipline
De Eurocommissaris zet niet direct een streep door de Griekse en Italiaanse verzoeken, maar gaat die nog nader bekijken. "Ik wil vooral de nadruk leggen op de noodzaak van begrotingsdiscipline", zei hij.
Eerder donderdag meldde de Europese Commissie dat ze een (ander) verzoek van Italië voor een zogeheten ontsnappingsclausule voor de begroting heeft toegekend vanwege hoge energieprijzen. Italië mag via die uitzondering maximaal 1,5 procent van de omvang van zijn economie extra besteden aan energiemaatregelen. Een meerderheid van de EU-lidstaten moet eerst akkoord geven voordat die uitzondering van kracht wordt.
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