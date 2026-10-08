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Meer dan 500 arrestaties bij onderwijsprotesten Frankrijk

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP/AFP/RTR) - Meer dan vijfhonderd mensen zijn donderdag gearresteerd bij de onderwijsprotesten in Frankrijk. Er waren in totaal meer dan 70.000 mensen op de been, meldt het ministerie. Demonstranten eisen hervormingen in het onderwijs.
Voor de derde week worden onderwijsinstellingen door het hele land geblokkeerd door studenten en scholieren. Hierbij is het op een aantal plekken tot confrontaties gekomen met de politie. De politie heeft op donderdag onder meer in Parijs en in Rennes een waterkanon ingezet. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de politie hierbij te hard optreedt.
Onderwijsminister Édouard Geffray zei na gesprekken met studenten en docenten dat er een noodplan komt. Het zou onder meer vervanging verzekeren voor afwezige docenten. Demonstranten zeiden dit onvoldoende te vinden en kondigden in ieder geval nieuwe protesten aan voor komende dinsdag.
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