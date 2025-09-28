ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brussel maakt half miljard vrij voor energieprojecten in Afrika

Economie
door anp
zondag, 28 september 2025 om 13:19
anp280925073 1
BRUSSEL (ANP/DPA) - De Europese Unie maakt ruim 545 miljoen euro vrij voor ondersteuning van de ontwikkeling van klimaatvriendelijke energieproductie in Afrika. Dat heeft voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen dit weekend in een videoboodschap bekendgemaakt.
De financiering komt op een moment dat er op het continent nog steeds grote uitdagingen zijn op het gebied van toegang tot energie. Zo hebben bijna 600 miljoen mensen in Afrika nog steeds geen stroomaansluiting.
Brussel ziet investeringen in zonne-, wind-, water- en geothermische energie in Afrika niet alleen als een morele en ontwikkelingsnoodzaak, maar ook als een strategische beslissing die toeleveringsketens versterkt en mogelijk tot 38 miljoen "groene" banen kan creëren tegen 2030.
Een specifiek project betreft bijvoorbeeld de aanleg van wind- en waterkrachtcentrales in Lesotho. Ook de aanleg van een hoogspanningslijn in Ivoorkust zou voor een bijdrage uit het genoemde bedrag in aanmerking komen.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 05 29 om 071117

Hoe voorkom je dat Booking je belazert?

27b72fcad67ec471937337e7a487815c,499bf21f

Waarom is Trump altijd zo oranje

shutterstock_778973677

Roken, ongezonde voeding, overgewicht, alcoholgebruik en onbeschermde seks: in bij de helft van de gevallen is kanker je eigen schuld

shutterstock_2447074723

Waarom je vaker bonen moet eten

26635342_m

Dit zoete fruit met veel suiker kan juist je risico op diabetes verlagen

generated-image (31)

Waarom Trump zijn handelsoorlog zal verliezen – volgens Bloomberg

Loading