Brussel maakt half miljard vrij voor energieprojecten in Afrika

BRUSSEL (ANP/DPA) - De Europese Unie maakt ruim 545 miljoen euro vrij voor ondersteuning van de ontwikkeling van klimaatvriendelijke energieproductie in Afrika. Dat heeft voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen dit weekend in een videoboodschap bekendgemaakt.

De financiering komt op een moment dat er op het continent nog steeds grote uitdagingen zijn op het gebied van toegang tot energie. Zo hebben bijna 600 miljoen mensen in Afrika nog steeds geen stroomaansluiting.

Brussel ziet investeringen in zonne-, wind-, water- en geothermische energie in Afrika niet alleen als een morele en ontwikkelingsnoodzaak, maar ook als een strategische beslissing die toeleveringsketens versterkt en mogelijk tot 38 miljoen "groene" banen kan creëren tegen 2030.

Een specifiek project betreft bijvoorbeeld de aanleg van wind- en waterkrachtcentrales in Lesotho. Ook de aanleg van een hoogspanningslijn in Ivoorkust zou voor een bijdrage uit het genoemde bedrag in aanmerking komen.