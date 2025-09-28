Activisten Gaza-flotilla beducht voor meer Israëlische aanvallen

HERAKLION (ANP) - De internationale vloot met hulpgoederen die op de Middellandse Zee onderweg is naar de Gazastrook, houdt er rekening mee dat de aanvallen op de schepen zwaarder zullen worden naarmate ze dichter bij hun doel komen. Dat zegt een woordvoerster namens de Nederlandse boot.

Afgelopen tijd waren de boten al doelwit van aanvallen met drones. "Die waren duidelijk bedoeld om ons angst aan te jagen. De drones lieten pakketjes met poeder vallen en explosieven die veel geluid maakten. Het poeder veroorzaakte op het lichaam jeuk en irritatie en op het dek zijn plekken aangetast", aldus de woordvoerster. "Van twee schepen zijn de masten afgebroken."

Volgens de actievoerders zit de Israëlische regering achter de aanvallen. "Ze houden ons 24/7 in de gaten. We verwachten vooral aanvallen in de avond of nacht."

De Global Sumud Flotilla is met tientallen schepen op weg om babymelk, rijst en linzen te brengen aan de Palestijnse bevolking in Gaza. De schepen zijn nu ten zuidoosten van Kreta en zijn naar verwachting nog enkele dagen onderweg.