Ze lijkt aardig, maar deze 5 signalen laten zien dat iemand niet deugt

We denken vaak dat we goed zijn in het inschatten van anderen. Maar de werkelijkheid is dat sommige mensen hun ware aard razend goed weten te verbergen – zelfs achter een sympathieke glimlach. Soms lijkt het alsof je dezelfde waarden deelt, maar de schijn is verraderlijk: niet iedereen leeft volgens het principe van goed en kwaad.

Wat betekent het als iemand niet deugt? Moraliteit draait om gedragsregels waarbij je rekening houdt met anderen. Sommige mensen nemen dit echter niet zo nauw. Dit zie je soms bij mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis: ze negeren systematisch rechten en gevoelens van anderen. Slecht ontwikkelde empathie, negatieve jeugdervaringen en zwakke emotieregulatie kunnen ook bijdragen aan immoreel gedrag.

Vijf signalen dat iemand niet te vertrouwen is:

Gebrek aan empathie Ze voelen nauwelijks mee met anderen, tonen weinig begrip of mededogen, en lijken niet geraakt te worden door het leed van de ander.

Manipulatief gedrag Ze draaien feiten, verdraaien situaties of spelen anderen tegen elkaar uit om hun zin te krijgen – subtiel, maar doelbewust.

Geen verantwoordelijkheid nemen Fouten toegeven? Vergeet het maar. Ze schuiven schuld af of zijn altijd het slachtoffer.

Gebrek aan respect voor regels Ze nemen het niet nauw met afspraken, wetten of sociale normen en overtreden deze vaak zonder scrupules.

Consistent egoïstisch gedrag Hun eigen gewin staat altijd voorop, zelfs als dit anderen schaadt. Andermans belangen worden steevast genegeerd.

De les: laat je niet misleiden door een vriendelijke uitstraling. Echte moraliteit herken je aan daden en houding – niet aan een glimlach.