Brussel: maatregelen tegen hoge energieprijzen alleen tijdelijk

BRUSSEL (ANP) - Als EU-lidstaten besluiten fiscale maatregelen te nemen tegen de stijgende energieprijzen, moet dat doelgericht gebeuren en beperkt in tijd. Dat zei Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Economie) dinsdag.

Als landen dat doen, moet dat in onderling overleg gebeuren en mag de duurzaamheid van hun nationale begroting niet ondermijnd worden, zei de politicus dinsdag na afloop van een vergadering met de EU-ministers van Financiën.

Een aantal lidstaten overweegt fiscale maatregelen te nemen, zei de Eurocommissaris, zonder landen bij naam te noemen. Nederland vindt het daarvoor nog te vroeg, zei minister Eelco Heinen (Financiën) maandag.

Dombrovskis zei dat de situatie op de energiemarkt enorm in beweging is. "Dat toont aan hoe onstabiel de situatie is." Die wordt "nauwlettend" in de gaten gehouden, waarbij onder meer wordt gekeken naar de economische gevolgen, voegde de Eurocommissaris eraan toe. "Wij staan klaar om te reageren als het nodig is", zei Dombrovskis.