Experts: Russische kinderdeportaties misdaden tegen menselijkheid

GENÈVE (ANP/AFP) - Rusland pleegde misdaden tegen de menselijkheid door het "deporteren en gedwongen overbrengen" van Oekraïense kinderen naar Rusland. Tot die conclusie komt een onafhankelijke VN-commissie na onderzoek. Het onderzoek werd ingesteld in 2022, vlak nadat de Russische invasie van Oekraïne was begonnen.

Volgens de commissie heeft Rusland duizenden kinderen uit bezette gebieden van Oekraïne gedeporteerd of overgebracht. Dat is een oorlogsmisdaad. Het grootste deel van de kinderen is vier jaar later nog niet teruggekeerd.

Moskou zou zich niet hebben ingezet voor een systeem dat die terugkeer mogelijk maakte, maar zou zich in plaats daarvan hebben gericht op de langdurige plaatsing van de kinderen bij gezinnen of instellingen in Rusland. "Deze misdaden hebben onomkeerbare gevolgen voor hun leven en hun toekomst", aldus het rapport.